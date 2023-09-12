ايران تُعلن انتهاء التحقيق في قضية فرنسيين اثنين محتجزين في طهران

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القضاء الإيراني الثلاثاء انتهاء التحقيق في قضية فرنسيين، هما المعلّمة والنقابية سيسيل كولر ورفيقها جاك باري الموقوفان في ايران منذ أيار/مايو 2022، ما يمهد لاحتمال محاكمتهما بتهمة "التجسس".

وقال المتحدث باسم القضاء مسعود سيتايشي خلال مؤتمر صحافي في طهران "تم توقيف رجل وامرأة، وكلاهما مواطنان فرنسيان، بتهمة التجسس ضد إيران".

وأضاف "أحيلت قضيتهما إلى المحكمة المختصة بعد إجراء تحقيق مستفيض، وصدرت لائحة اتهام بحقهما"، دون أن يذكر أي تفاصيل.

واشار المتحدث إلى أن "محامييهما راجعا قضيتهما مرتين، وعندما تتوفر معلومات جديدة سنعلن عنها".

تم توقيف مدرسة اللغة الفرنسية والنقابية سيسيل كولر والمتقاعد جاك باري في 7 أيار/مايو 2022 أثناء قيامهما بجولة سياحية في إيران.

ونظم أقاربهما مرات عدة تجمعات في فرنسا للمطالبة بالإفراج عنهما والتنديد بظروف اعتقالهما "الصعبة للغاية" في سجن إيوين بطهران.

ولا يزال فرنسيان آخران محتجزين في إيران، هما لوي أرنو، الموقوف منذ أيلول/سبتمبر 2022 في طهران، وشخص آخر لم تُكشف هويته.

في 28 آب/أغسطس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه السنوي أمام السفراء الفرنسيين إن "لا شيء يبرّر احتجاز" المواطنين الفرنسيين "في ظروف غير مقبولة" في السجون الإيرانية.

ترى دولهم وعائلاتهم أنهم "رهائن" لدى طهران التي تحتجزهم للحصول على تنازلات من دول غربية أو لمبادلتهم مع عدد من رعاياها الموقوفين في الخارج.

وأفرجت طهران في أيار/مايو عن الفرنسي بنجامان بريير ومواطنه الذي يحمل أيضا الجنسية الإيرلندية برنارد فيلان، وذلك لأسباب "إنسانية".