سیاسة

الرئيس بارزاني يعبّر عن أمله بإيجاد حل سلمي لنضال الشعب الكوردي في تركيا

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس مسعود بارزاني والرئيس العام للحزب الاشتراكي الكوردستاني بايرام بوزيَل
الرئيس مسعود بارزاني والرئيس العام للحزب الاشتراكي الكوردستاني بايرام بوزيَل
کوردستان الرئيس مسعود بارزاني الحزب الاشتراكي الكوردستاني بايرام بوزيَل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين، اليوم الأربعاء 13 أيلول (سبتمبر) 2023، وفداً من الحزب الاشتراكي الكوردستاني (PSK) برئاسة الرئيس العام للحزب بايرام بوزيَل.

وخلال اللقاء، تم تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الأوضاع العامة في المنطقة وإقليم كوردستان، كما استعرض الرئيس العام للحزب الاشتراكي الكوردستاني نبذة عن أوضاع القوى السياسية الكوردية في تركيا.

من جهته، شدد الرئيس بارزاني خلال اللقاء، على وحدة صف الأطراف السياسية الكوردية، معبراً عن أمله بإيجاد حل سلمي بعيداً عن العنف لنضال الشعب الكوردي في تركيا.

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