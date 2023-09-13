وزارة البيشمركة تعقد اجتماعاً موسعاً بحضور مستشارين من التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- عقدت وزارة البيشمركة، اليوم الأربعاء 13 أيلول 2023، اجتماعاً موسعاً في ديوان الوزارة، وبحضور مستشارين من التحالف الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، إنه "بإشراف من رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عُزير، وبحضور معاوني رئيس الأركان، وقائد قوات الإسناد الأولى، وممثلي وحدات (70 و80)، ومسؤول مستشاري التحالف الدولي الكولونيل جيم هانتر، ووفد من مستشاري إقليم كوردستان، وعدد من كبار ضباط قوات البيشمركة، وقادة الفرقة الأولى والثانية في وزارة البيشمركة، عُقد اجتماع موسع في ديوان الوزارة".

وأشار البيان إلى أن المجتمعين "ناقشوا في الاجتماع، تسريع خطوات إعادة تنظيم الوحدات المختلفة لقوات البيشمركة وفق الخطة الاستراتيجية لتوحيد تلك القوات".

وأضاف: "فيما تمت مناقشة دعم كافة الوحدات العسكرية والتنسيق مع الفرق لتسريع تكملة الملاكات من ضباط للأقسام والوحدات الميدانية للفرق، وتم التأكيد على تذليل العقبات ودعم الفرقتين المشاة في سبيل رفع الكفاءة وجاهزية الوحدات".

ولفت إلى أن "رئيس الأركان سلط الضوء على خطة الوزارة للمرحلة الحالية لقوات البيشمركة، وجدد التأكيد على واجباتها ومسؤوليتها في تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية للوزارة".

وقال عيسى عُزير بحسب ما جاء في البيان، إن "مشروع قانون الإصلاح في وزارة البيشمركة، هو مشروع وطني، ويهدف إلى بناء قوة وطنية موحدة ملتزمة بالانضباط العسكري"، مشدداً على "أنهم سيواصلون خطواتهم لتنظيم وتوحيد جميع القوات المختلفة في إطار وزارة البيشمركة".

وتابع: "وفي ختام اللقاء تم تبادل وجهات النظر حول السبل والآليات المناسبة لتوحيد عدد من القوات المختلفة، ونقل ملاكاتهم إلى وزارة البيشمركة".