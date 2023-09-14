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سعدي بيرة: تنصّل بغداد من منح حقوق شعب كوردستان نتيجة لعدم توحد الصف الكوردي

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيرة، اليوم الخميس، ان تنصّل الحكومة الاتحادية من منح حقوق شعب كوردستان، هو نتيجة لعدم توحد الصف الكوردي.

وقال بيرة لكوردستان24، "كلما كنا معا ومتحدين، قمنا بأعمال رائعة وكبيرة، وتنصل حكومة بغداد من الاتفاقات وتهميش حقوق شعب كوردستان، هو نتيجة لصراعاتنا السياسية وعدم توحيد الصف الكوردي".

وأضاف "الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني يعملان سوية منذ تاريخ طويل، فإن لم يتمكنا من توحيد صفوفهم، فكيف لهما أن يتمكنا من تلبية تطلعات شعبنا؟".

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، و آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

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