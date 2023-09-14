مسرور بارزاني: دعوت الرئيس العراقي الى استخدام صلاحياته كحام للدستور

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، انه دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الى استخدام صلاحياته، كحام للدستور.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع إكس "تويتر سابقا، انه بحث العلاقات بين أربيل وبغداد مع الرئيس العراقي لطيف رشيد اليوم، كما ناقش الوضع في كركوك وسنجار والمشاكل المالية.

واضاف مسرور بارزاني "طلبت من الرئيس استخدام سلطاته كحام للدستور".

واجتمع في وقت سابق من اليوم، وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مع رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، و آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.