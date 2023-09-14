رئيس حكومة إقليم كوردستان يعلن مضمون المحادثات مع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن مضمون المحادثات بين وفد حكومة الإقليم، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

ونشر مسرور بارزاني، على حسابه الرسمي على فيسبوك، حول لقاء وفد حكومة الإقليم مع السوداني، انه التقى بالسوداني برفقة نائبه قوباد طالباني، وأعضاء الوفد، مشيرا الى أن المباحثات ركزت على حل كافة المشاكل استنادا الى الدستور.

وأضاف مسرور بارزاني، أنه أكد للسوداني على ضرورة عدم الخلط بين المستحقات المالية لإقليم كوردستان ورواتب الموظفين وبين الصراعات السياسية، مؤكدا وجوب حل هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن وألا ينتظر موظفو الإقليم رواتبهم.

وتابع ان حكومة إقليم كوردستان قد أوفت بالتزاماتها وتأمل الأمر ذاته من الحكومة الاتحادية.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.