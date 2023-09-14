المالكي يبدي استعداده للدعم والتعاون فيما يتعلق بالحقوق المالية لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم الخميس 14 أيلول (سبتمبر) 2023، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن عدم إرسال الحقوق المالية للإقليم جعل متقاضي الرواتب يواجهون ظروفاً صعبة، مشيراً إلى أن رواتب الإقليم لم تُرسل منذ ثلاثة أشهر، على عكس باقي مناطق العراق حيث تُصرف الرواتب شهرياً دون تأخير، كما طلب من رئيس ائتلاف دولة القانون الدعم والتعاون بهذا الصدد.

من جانبه، أبدى رئيس ائتلاف دولة القانون استعداده للدعم والتعاون فيما يتعلق بمسألة إرسال الحقوق المالية لإقليم كوردستان.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعددٍ آخر من القادة السياسيين العراقيين.