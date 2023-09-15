صحة كوردستان تعلن ارتفاعا في أعداد المصابين بالكوليرا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الصحة في قضاء كويسنجق في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تسجيل 10 حالات إصابة بمرض الكوليرا، وقالت في بيان إنه من المتوقع أن يرتفع المعدل".

أما عن سبب إصابة هؤلاء الأشخاص، فلم تصدر صحة القضاء أي معلومات، واكتفت بذكر عدد الحالات.

وأعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، أمس الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا في محافظة السليمانية إلى 130 إصابة مؤكدة.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين، إن عدد الإصابات بالكوليرا وصلت إلى 130 حالة مشخصة، ولكن هذا العدد لا يدلُّ على النسبة الواقعية لأننا نأخذ عينات للفحص من 20% للمصابين بالإسهال، متوقعا وجود حالات غير مسجلة.

وأكد وجود حالات اصابة بالمرض في كل من محافظة اربيل ودهوك وفي إدارة منطقة كرميان، وهي معرضة للتغيير.

وأشار إلى تراجع الإصابات بالمرض إلى حد معين، مردفا بالقول، إن: الكوليرا تتفشى مع فصل الخريف إلا أنها تنتهي مع حلول الشتاء، مضيفا أن المشكلة لا تكمن في مسألة تفشي، وانحسار المرض لأن بكتيريا المرض موجودة في العراق ومن ضمنه إقليم كوردستان.

ونوه الوزير، إلى إعداد وزارة الصحة تقريراً سيتم تقديمه الى مجلس الوزراء لمناقشة موضوع تفشي المرض، معللا بالقول: إننا في وزارة الصحة نتعامل مع النتائج لمعالجة المشكلة أو الحد منها.