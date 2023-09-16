موسكو: رفع العقوبات الأميركية مقابل العودة لاتفاق الحبوب

أربيل (كوردستان24)- أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف اليوم السبت أن روسيا أكدت مرارا أن الباب مفتوح أمام استئناف العمل بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأنه يجب على الولايات المتحدة التحرك فعليا لرفع العقوبات.

ونقلت وكالة الانباء تاس الروسية عن أنتونوف قوله "أكدت روسيا مرارا وتكرارا، وعلى أعلى المستويات، أن الباب أمام استعادة العمل بمبادرة التصدير عبر البحر الأسود لا يزال مفتوحاً".

لكنه قال "يجب فقط ضمان تنفيذ مطالب الجانب الروسي المشروعة بالتطبيق الصارم لاتفاقيات إسطنبول".

وتابع أن هذه الاتفاقيات لا تشمل الجانب الأوكراني فحسب، وإنما تشمل أيضا مذكرة التفاهم التي لا تقل أهمية بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن وصول المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أنتونوف "إذا كان البيت الأبيض يهتم حقاً بمصالح المحتاجين، لتحرك منذ فترة طويلة وأزال العقوبات فعليا".

وكانت روسيا قد أعلنت في 17 يوليو تموز الماضي انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بعدما هددت مرارا بإنهاء العمل به إذا لم يتم حل جميع المسائل المعلقة في الاتفاق.