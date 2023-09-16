طالبان توقِف 18 موظفاً لمنظمةٍ سويسرية في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة طالبان أنها أوقفت ما لا يقلّ عن 18 موظفاً من منظمة "بعثة المساعدة الدولية" السويسرية غير الحكومية، بينهم موظفة أميركية، بتهمة القيام بأنشطة تبشيرية مسيحية.

وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا أن الموظفين خُطِفوا من مكتبها في ولاية غور وسط أفغانستان ونُقِلوا إلى العاصمة كابول.

وقال الناطق باسم حكومة الولاية عبد الوحيد حماس غوري إن أجهزة الأمن والاستخبارات تراقب المنظمة منذ فترة، بحسب فرانس برس

وأضاف: "حصلنا على وثائق وتسجيلات صوتية تظهر أنهم كانوا يدعون الناس إلى اعتناق المسيحية"، بدون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل.

وأشار إلى أن 21 شخصًا أوقفوا، بينهم موظفة أميركية.

وفي وقت سابق، قالت المنظمة في بيان إن 18 شخصاً بينهم "أجنبي واحد" محتجزون وإن لا معلومات لديها عن طبيعة الاتهامات الموجّهة إليهم.

وأوقفت الأميركية وأفغانيان من الفريق الدولي في الثالث من أيلول/ سبتمبر ومن ثم 15 أفغانياً آخر في الـ 13 من الشهر نفسه في المكتب ذاته.

وأضافت المنظمة في بيانها، السبت: "في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو لأي موظف، سنراجع أي دليل يُقدّم بطريقة مستقلة".

وتعمل "بعثة المساعدة الدولية" (International Assistance Mission (IAM في أفغانستان منذ 1966 وحينها كانت متخصصة في خدمات العناية بالعيون، قبل أن توسّع خدماتها في مجالَي الرعاية الصحية والتعليم.

ويرد على موقعها الإلكتروني أنها جمعية تعمل وفقاً للقيم المسيحية، لكنها لا تقدّم المساعدات بناءً على المعتقدات السياسية والدينية للأشخاص المستهدفين.