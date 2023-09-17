القوات الأمنية تُطيح بشبكة لتنظيم داعش في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات الأمنية اليوم الأحد 17 أيلول سبتمبر2023، الإطاحة بشبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش، في العاصمة الاتحادية بغداد.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني "استناداً الى توجيهات السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حقق جهاز المخابرات الوطني العراقي نصراً جديداً يضاف الى سجل انتصارات العراقيين على قوى الارهاب والتكفير الداعشي، فقد نفذ أبطال الجهاز واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحاً أطاحت بشبكة ارهابية خطيرة في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، "ترتبط هذه العملية بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الارهاب في ٢٦ شباط ٢٠٢٣ أسهمت بقتل ٢٢ ارهابياً في صحراء الانبار غربي البلاد، وقادت الى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والاسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد، وبعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم القاء القبض على عناصرها كافة الذين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والاحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عملياتهم الانتحارية، الا أن أيدي أبطال الجهاز كانت أقرب إليهم وألقت القبض عليهم في عملية استباقية نوعية".