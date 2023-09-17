سیاسة

الرئيس بارزاني وإياد علاوي يؤكدان على حل المشاكل بين أربيل وبغداد وفقا للدستور والحوار المستمر

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کوردستان

أربيل (كوردستان24 ) – بحث الرئيس بارزاني مع رئيس الائتلاف الوطني اياد علاوي الوضع السياسي وآخر التطورات  في العراق .

بحث الرئيس مسعود بارزاني خلال استقباله اليوم الاحد وفداً رفيع المستوى من الائتلاف الوطني برئاسة اياد علاوي في صلاح الدين مجمل العملية السياسية في العراق والمشاكل التي تواجهها ،بالاضافة الى علاقات إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية .

وبحسب بيان صادر عن مقر بارزاني ،أكد الجانبان على ضرورة حل هذه المشاكل قبل أن تتطور وتتعمق، وفقا للدستور ومن خلال الحوار المستمر.

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