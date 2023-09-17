بارزاني الخيرية تقدّم مساعداتٍ طبية لصحة دهوك بملايين الدولارات

أربيل (كوردستان 24)- قدّمت مؤسسة بارزاني الخيرية، بالتعاون مع منظمةٍ نرويجية، أدويةً ومستلزماتٍ طبية تقدّر قيمتها بملايين الدولارات لمديرية الصحة في دهوك.

وقال مدير عام صحة دهوك، آفراسياب موسى، إن مؤسسة بارزاني الخيرية وبدعمٍ من منظمة "مايني" النرويجية، قدمت للمراكز الصحية في المحافظة، أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 16 مليون دولار.

وأشار مدير عام صحة دهوك خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الأحد، إلى أن غالبية الأدوية الطبية التي قدّمتها بارزاني الخيرية، هي لمرضى السرطان.

وأكّد موسى أن المساعدات الطبية التي قدمتها بارزاني الخيرية تم توزيعها على كافة مديريات الصحة والمراكز الصحية بمحافظات إقليم كوردستان، وليست فقط في دهوك.

وأضاف: خلال السنوات القليلة الماضية وبالتعاون مع منظماتٍ دولية، وزّعت مؤسسة بارزاني الخيرية أدوية ومستلزمات طبية لمديريات الصحة في الإقليم بملايين الدولارات.