فيان دخيل: قرار العراق بإرسال أموال إلى إقليم كوردستان هو بداية تنفيذ الاتفاقات السياسية

أربیل (كوردستان24) – قالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي إن قرار إرسال تريليونين و100 مليار دينار لأشهر أیلول وتشرین الاول تشرین الثاني من العام الجاري، هو بداية تنفيذ الاتفاقيات السياسية بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية .

وتابعت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان دخيل، اليوم (الأحد 17 ايلول 2023) لكوردستان24 ، ان قرار إرسال تريليونين و100 مليار دينار لأشهر أيلول وتشرين الاول والثاني من العام الجاري ، تأتي ضمن جهود رئيس الوزراء مسرور بارزاني لتوفير رواتب ومستحقات الموظفين في إقليم كوردستان، لا سيما وأن القرار حالياً خاص بأشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني من العام الجاري.

وأضافت فيان دخيل أيضا إن وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض الذي سيزور بغداد مع وفد الحكومة الاتحادية سيناقش رواتب شهري تموز وآب، وسيحاول توفير رواتب الشهرين.

وأكدت دخيل أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني أصر خلال زيارته لبغداد على رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، لذلك سيكون هناك حل لرواتب الشهرين السابع والثامن.

وقالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، إن قرار الحكومة الاتحادية اليوم بإرسال تريليونين و100 مليار دينار لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، هو بداية لتنفيذ الموازنة وحل الخلافات السياسية بين إقليم كوردستان والعراق.

وشددت فيان دخيل على أن تحويل المبلغ سيكون للأشهر الثلاثة المذكورة، وبعدها سيتم إجراء مناقشات لتوفير راتب شهر كانون الاول من هذا العام، والذي يقع مرة أخرى القرار على عاتق اللجنة الاتحادية.

وأشارت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، إلى أن هناك عقلية في العراق لا تعرف ما هي الفيدرالية وما هي العلاقات الفيدرالية بين بغداد وأربيل.