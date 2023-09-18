حسين يجدّد التأكيد على موقف العراق لحسم موضوع مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، على أهمية حسم موضوع مخيم الهول ومشاركة الدول في إعادة مواطنيها.

معتبراً أن المخيم يشكّل خطراً على أمن العراق والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع حسين بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون ، على هامش اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجدّد وزير الخارجية العراقية التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى ضرورة إيجاد حل نهائي للأزمة السورية وفقاً للقرارات الدولية ذات العلاقة، وفق ما نقلته وكالة (واع).

مشدداً في الوقت ذاته، على "أهمية دعم وتمويل الدول المستضيفة للاجئين السوريين على أراضيها ومشاركة المجتمع الدولي في تحمّل أعباء توفير الاحتياجات الأساسية لهم".

وكان نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، وصل إلى نيويورك، السبت، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وأعلن حسين عن دعم العراق لأية مبادرة لمعالجة انهيار الوضع الإنساني، ودعم الأطراف السورية كافة للحوار وإيجاد صيغ تفاهم مشتركة لتلافي تبعات الأزمة في سوريا.

من جانبه، قدّم بيدرسون "إحاطة بشأن زيارته الأخيرة إلى دمشق وملاحظاته حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والأحوال المعيشية للشعب السوري والارتفاع غير المسبوق بمستوى التضخم وشح الوقود".

ويجتمع زعماء العالم في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، في ظل توترات جيوسياسية تسببت حرب أوكرانيا في تأجيجها إلى حد كبير.

وسط تنافس روسيا والصين من جانب مع الولايات المتحدة وأوروبا من الجانب الآخر للظفر بدعم الدول النامية.

وستكون حرب روسيا في أوكرانيا موضع تركيز من جديد في التجمع السنوي في نيويورك الذي سيحضره الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شخصياً للمرة الأولى منذ بدء الصراع.

كما تتصدر جدول أعمال الاجتماعات هذا العام مخاوف نصف الكرة الأرضية الجنوبي. ويأتي التركيز على هذا الأمر لحد ما كانعكاس لتزايد اهتمام دول الغرب بالدول النامية لضمان دعمها في مساعي عزل روسيا.

وسينصب التركيز في عدة اجتماعات عالية المستوى على أولويات الدول النامية في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، وهي موضوعات المناخ والصحة والتمويلات التنموية وكيفية وضع "أهداف التنمية المستدامة" على المسار الصحيح.