صحة وبیئة

رئيس مجلس محافظة أربيل: من واجبنا جميعاً الحفاظ على المياه

أشار رئيس مجلس محافظة أربيل إلى أن ربع سكان العالم سيواجه أزمة مياه بحلول عام 2040
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علي رشيد
علي رشيد
کوردستان علي رشيد أزمة المياه التغيير المناخي

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس مجلس محافظة أربيل، علي رشيد، أن  الحفاظ على المياه جزءٌ مهم من واجبات الحكومة والمواطنين على حد سواء.

وخلال مشاركته في مؤتمر المناخ والأمن الغذائي بأربيل، اليوم الاثنين، جدّد رشيد تأكيده على مخاطر هدر المياه.

وقال: يحظى إقليم كوردستان بحصة الأسد من التحديين الرئيسيين اللذين يواجهان العالم، وهما التغيّر المناخي وأزمة المياه.

وأضاف: علينا أن نعرف كيفية مواجهة هذين التحديين والحدِّ من هذه المشاكل معاً، وبالطبع المواطنون جزء مهم، إلى جانب الحكومة، في الحفاظ على المياه.

وأشار رئيس مجلس محافظة أربيل إلى أنه بحلول عام 2040، من المتوقّع أن يواجه ربع سكان العالم أزمة مياه.

وقال: يتوجّب علينا التكيّف مع هذه المتغيّرات التي تتطلب منا الكثير من التقنيات والتفاصيل الأخرى.

 

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