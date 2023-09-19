محمد شكري: على المؤسسات الحكومية دعم هيئة الاستثمار

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس هيئة الاستثمار في حكومة كوردستان المؤسسات الحكومية الى دعمها في تنفيذ خطط وبرامج رئيس حكومة كوردستان في مجال الاستثمار.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في كوردستان محمد شكري اليوم الثلاثاء 19 أيلول 2023 في حفل تنصيب المدير الجديد لهيئة الاستثمار في دهوك "ان حكومة كوردستان وهيئة الاستثمار مكملان لبعضهما، ويجب أن يعملا معاً على باستمرار".

ودعا محمد شكري المسؤولين في المؤسسات الحكومة الكوردستانية وخاصة في دهوك، التعاون مع هيئة الاستثمار من أجل تنفيذ خطط وبرامج رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في مجال الاستثمار، لأنه وكما قال "هيئة الاستثمار مكلمة لعمل الحكومة".

وأضاف شكري "اذا لم تدعم المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة هيئة الاستثمار، فبالطبع لن تنجح أعمال وبرامج الحكومة وهيئة الاستثمار والقطاع الخاص في محافظة دهوك".

وأشار رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري الى "ان حكومة كوردستان والقطاع الخاص مكملان لبعضهما البعض، ونحن كهيئة استثمار نفتخر بأن القطاع الخاص في كوردستان وخاصة في دهوك لعب دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع المختلفة وتنمية كافة قطاعات الاقتصاد المختلفة".