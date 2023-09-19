سیاسة

محمد شكري: على المؤسسات الحكومية دعم هيئة الاستثمار

author_image مظفر مزوري
کوردستان حكومة كوردس هيئة الاستثمار المؤسسات الحكومية القطاع الخاص دهوك التعاون تنفيذ المشاريع

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس هيئة الاستثمار في حكومة كوردستان المؤسسات الحكومية الى دعمها في تنفيذ خطط وبرامج رئيس حكومة كوردستان في مجال الاستثمار.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في كوردستان محمد شكري اليوم الثلاثاء 19 أيلول 2023 في حفل تنصيب المدير الجديد لهيئة الاستثمار في دهوك "ان حكومة كوردستان وهيئة الاستثمار مكملان لبعضهما، ويجب أن يعملا معاً على باستمرار".

ودعا محمد شكري المسؤولين في المؤسسات الحكومة الكوردستانية وخاصة في دهوك، التعاون مع هيئة الاستثمار من أجل تنفيذ خطط وبرامج رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في مجال الاستثمار، لأنه وكما قال "هيئة الاستثمار مكلمة لعمل الحكومة".

وأضاف شكري "اذا لم تدعم المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة هيئة الاستثمار، فبالطبع لن تنجح أعمال وبرامج الحكومة وهيئة الاستثمار والقطاع الخاص في محافظة دهوك".

وأشار رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري الى "ان حكومة كوردستان والقطاع الخاص مكملان لبعضهما البعض، ونحن كهيئة استثمار نفتخر بأن القطاع الخاص في كوردستان وخاصة في دهوك لعب دوراً مهماً في تنفيذ المشاريع المختلفة وتنمية كافة قطاعات الاقتصاد المختلفة".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف