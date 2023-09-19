بيكرد طالباني: وزارة الزراعة العراقية غير ملتزمة بشأن استيراد المنتجات الزراعية

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزيرة الزراعة في حكومة كوردستان ان وزارة الزراعة العراقية غير ملتزمة بشأن استيراد المنتجات الزراعية، مضيفة ان وزارة الزراعة في كوردستان ملتزمة بشأن استيراد المنتجات الزراعية لدعم الانتاج المحلي.

وقالت وزيرة الزراعة في حكومة كوردستان بيكرد طالباني بشأن احتجاجات مزارعي بنجوين في بغداد لكوردستان24 "نحن على تواصل مع بغداد لحل هذه المشكلة، وللاسف وزارة الزراعة العراقية لا تلتزم بالاتفاق الزراعي، ولقد تحدثنا اليوم مع فؤاد حسين رئيس مجلس الاقتصاد العراقي وكذلك وزارة الزراعة العراقية، وأبلغناهم انهم يجب ان يلتزموا بالاتفاق مثلما تلتزم كوردستان، لحماية حقوق مزارعي كوردستان ودعم الانتاج المحلي".

وأضافت بيكرد طالباني "نظراً لعدم التزام وزارة الزراعة العراقية باتفاق استيراد المنتجات الزراعية، قررنا منع دخول المنتجات الزراعية التي يجلبها التجار من مدن عراقية وتم انتاجها في دول أخرى، حفاظاً على المنتجات المحلية".

وعن تصدير المنتجات الزراعية قالت بيكرد طالباني "المنتجات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلية، يتم إدراجها ضمن برنامج التصدير في مكتب رئيس حكومة كوردستان، حسب نوعية وطلب الدول لطرحها في الاسواق العالمية، ولجسن الحظ، هناك طلب كبير على منتجاتنا في دول الخليج العربي وأوروبا".

جاءت تصريحات وزيرة الزراعة في حكومة كوردستان على هامش مشاركتها في معرض الاغذية والزراعة في أربيل، وقالت "بأن هذا تطور جيد في مجال الزراعة، فقد جاء عدد من الشركات العالمية الى كوردستان لعرض منتجاتها، وهذا يفتح باباً كبيراً أمام الصادرات والاستثمار الزراعي في كوردستان".