أعضاء من الكونغرس الامريكي يرسلون رسالة للرئيس الامريكي بشأن كوردستان

أربيل (كوردستان24)- دعا ثلاثة من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الامريكي في رسالة رسمية الرئيس الامريكي جو بايدن الى بذل الجهود لانهاء المعاملة التي تتعرض لها كوردستان.

وتمت كتابة الرسالة بشكل مشترك أمس الاثنين من قبل أعضاء الكونغرس الامريكي مايكل والتز ومايكل مكول و رئيس لجنة العلاقات الخارجية جو ويلسون، وتم توجيهها رسمياً الى الرئيس الامريكي جو بايدن.

وكتب الاعضاء الثلاثة في رسالتهم الى بايدن "نطلب منكم بذل الجهود لإنهاء المعاملة غير المقبولة التي يتعرض لها لمواطنون الكورد وحكومة كوردستان".

وفي جزء آخر من الرسالة، ذكّر أعضاء الكونغرس الرئيس الامريكي بالدور التأريخي والدعم الذي تقدمه كوردستان للولايات المتحدة الامريكية ووصفوه بالحلف الموثوق للولايات، واشتكوا من الضغوط السياسية والاقتصادية والقانونية التي تتعرض لها كوردستان".

وكما ودعا أعضاء الكونغرس الرئيس الامريكي الى تطوير استراتيجية جديدة للعراق، ومناقشة هذه القضايا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته الى نيويورك وحضور الاجتماع السنوي للامم المتحدة.