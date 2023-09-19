وزيرا الخارجية العراقي والإيراني يبحثان عدة قضايا في نيويورك

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمعهما اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ (78) في نيويورك.

وثمّن عبد اللهيان زيارة وزير الخارجية العراقية إلى طهران الأربعاء الماضي والتي أسفرت عن تكريس التعاون المشترك والتوصل لبدء تطبيق الاتفاق الأمني بين البلدين.

كما تطرّق الجانبان، وفق بيانٍ للخارجية العراقية، إلى المستجدات في العلاقات الأميركية- الإيرانية، وإطلاق سراح خمسة أميركيين مقابل الإفراج عن 6 مليار يورو التي تحتفظ بها كوريا الجنوبية.

كذلك بحث الجانبان الوضع السياسي والأمني في المنطقة والعلاقات الإيرانية- الخليجية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

يأتي ذلك، بينما أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق وإيران، اليوم الثلاثاء، أنها أخلت جميع مقرات المعارضة الإيرانية الموجودة على الحدود بين البلدين.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها، إنه انطلاقاً من التزام العراق وإيران ببنود الاتفاقية الموقّعة بينهما، ومن خلال الجهود المشتركة بين الحكومتين (العراقية وإقليم كوردستان) واللجنة المشتركة بينهما، أُخليت جميع مقرات المعارضة الإيرانية على الحدود الفاصلة بين البلدين.

وأكد البيان، على أنه أُبعِدت عناصر المعارضة التي كانت متمركزة في تلك المقرات بعد نزع أسلحتهم، وأصبح أفرادها بصفة لاجئين، وحلّت مكانهم قوات حرس الحدود.