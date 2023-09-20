سیاسة

حكومة كوردستان تبحث مسألة الموازنة والرواتب في جلستها الاعتيادية اليوم

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء في حكومة كوردستان اليوم الاربعاء لمناقشة مسألة الموازنة والرواتب.

وقال مكتب الاعلام والمعلومات في حكومة كوردستان في بيان له اليوم الاربعاء 20 أيلول 2023 "بحضور رئيس حكومة كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة كوردستان، يجتمع اليوم مجلس وزراء حكومة كوردستان، لبحث عدة مسائل".

سيكون المحور الاول من الاجتماع حول زيارة وفد حكومة كوردستان برئاسة مسرور بارزاني رئيس الحكومة الى بغداد في 14 أيلول 2023، لبحث مسألة الموازنة ورواتب موظفي حكومة كوردستان وقرار مجلس الوزراء العراقي بهذا الخصوص.

وفي محور آخر من اللقاء سيعرض وزير الصحة آخر المستجدات حول مرض الكوليرا والاجراءات الخاصة بالمرض والوقاية منه، والاجراءات الاخرى التي اتخذتها وزارة الصحة في حكومة كوردستان والدوائر المعنية التابعة لها.

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