مجلس وزراء إقليم كوردستان يرحب بالقرار الأخير لمجلس الوزراء الاتحادي ويدعو إلى حل جذري ومنصف للمشاكل العالقة

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 20 أيلول (سبتمبر) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله.

وفي مستهل الاجتماع، أدان مجلس الوزراء الهجوم الذي تعرض له مطار عربت الزراعي في محافظة السليمانية، وعبّر عن تعازيه ومواساته لعوائل وذوي الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما دعا في الوقت ذاته إلى احترام سيادة وأمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق.

وخُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال لعرض إيجاز بشأن زيارة الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى بغداد بتاريخ 14/9/2023، إزاء مسألة رواتب الإقليم وحقوقه المالية، بالإضافة إلى اجتماعات الوفد مع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية العراقية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه من أجل تأمين رواتب الإقليم، ومن خلال وفد رفيع من مجلس الوزراء وبموقف واحد وبناءً على الصلاحيات والحقوق الدستورية واستناداً إلى البيانات والمعلومات التفصيلية، جرى تقديم التوضيحات اللازمة للرئاسات الاتحادية والقوى والأطراف السياسية، وطرح مقترحات مفصلة عن الحلول الآنية والطويلة الأمد لتأمين الرواتب، وقد حظيت تلك المقترحات بموافقة الأطراف العراقية. وبعد اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، جرت الموافقة على المقترح الآني بزيادة مبلغ القرض. ويتمثل المقترح بعيد المدى، بدعوتنا إلى فصل ملف الرواتب عن أي صراعات واختلافات في وجهات النظر، باعتبارها حقوقاً كفلها القانون لمن يتقاضون الرواتب، ويجب أن تصرف رواتبهم كسائر العراقيين، وبما تحدده جداول الموازنة الاتحادية للإقليم بناءً على أعداد الموظفين والمخصصات المالية، وينبغي عدم ربط الرواتب بأي أمر آخر.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لصمود وصبر مواطني إقليم كوردستان، الذين واجهوا وضعاً صعباً نتيجة عدم إرسال الحكومة الاتحادية رواتبهم واستحقاقاتهم المالية، كذلك عبّر عن شكره للكتل الكوردستانية في مجلس النواب التي رحبت بالوفد بحفاوة، وأظهرت دعمها التام لجهود الإقليم ومقترحاته.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، أن حكومة الإقليم لن تتخلى أبداً عن الحقوق التي كفلها الدستور لمواطني كوردستان، وستواصل بذل جهودها من أجل إيجاد حل جذري ومنصف لقضية الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، إذ رُفع المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، وقد تضمن حلاً متوازناً، وجرى التوصل إلى تفاهم بنّاء في هذا السياق، كذلك أوعز مجلس الوزراء، إلى الوزارات كافة بمواصلة التعاون مع ديوان الرقابة المالية، ولا سيّما فيما يخص الأعداد الإجمالية للموظفين ومقدار رواتبهم، والتي سبق أن قُدمت رسمياً الى بغداد مرات عدة.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بالبدء في توزيع رواتب شهر تموز دون أي تأخير، وذلك فور وصول الوجبة الأولى البالغة 700 مليار دينار من وزارة المالية الاتحادية.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، قدم وزير الصحة سامان برزنجي تقريراً بشأن مرض الكوليرا والمقترحات والإجراءات الوقائية المقدمة إلى المؤسسات الصحية والوزارات المعنية. وبعد المناقشات، وافق مجلس الوزراء على توصيات الوزارة ومقترحاتها، ووجّه الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.