رئيس حكومة كوردستان يهنئ اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان بمناسبة ذكرى تأسيسه

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 21 أيلول (سبتمبر) 2023، اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والخمسين لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، والمجلس المركزي، وعموم علماء الدين الأفاضل في كوردستان، راجين للجميع التوفيق والسداد.

ونأمل في هذه المناسبة، أن يواصل اتحاد علماء الدين الإسلامي تأدية واجبه المقدس في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة التعايش السلمي بين مختلف مكونات كوردستان، وأن يكرّس جهوده لمواجهة الفكر المتطرف، وحماية السلم المجتمعي، والدفاع عن القضايا الوطنية والحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2023/9/21