نيجيرفان بارزاني: نثمن عالياً دور اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان أيام الثورة ومواجهة الظلم

أربيل (كوردستان24)- ثمّن رئيس إقليم كوردستان دور علماء الدين واتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان عالياً في أيام الثورة ومواجهة الظلم، مؤكداً ان لرجال الدين دور مؤثر في توطيد روح التآلف والتسامح والتعايش السلمي.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان له اليوم "في الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس اتحادكم، أتقدم بأحر التهاني للسادة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وجميع أعضاء اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، راجياً لهم الموفقية".

وأضاف البيان "إننا نثمن ونقدر عالياً دور ونضال علماء الدين واتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان في أيام الثورة ومواجهة الظلم، وحضورهم وتأثيرهم في حاضر الحرية والمجتمع الكوردستاني، وجهودهم وكفاحهم من أجل حماية حقوق علماء الدين".

وأشار البيان الى أنه "لرجال وعلماء الدين دور مؤثر في توطيد روح التآلف والتسامح والتعايش السلمي، وفي مواجهة خطاب الكراهية والإرهاب والتطرف، وحماية القيم الجميلة للمجتمع الكوردستاني، وهم بهذا يؤدون مهمة مباركة في إبلاغ رسالة الإصلاح والاعتدال والوطنية، ولهذا نشد على أيديهم ونساندهم كما فعلنا دائماً، مؤكدين على حماية حقوقهم وتحسين أحوالهم المعيشية".