شيروان دوبرداني: لن نقبل انعقاد جلسة برلمانية بدون التصويت على استحداث محافظة حلبجة

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو في مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ان جميع الكتل الكوردستانية النيابية متفقون على مسألة التصويت على استحداث محافظة حلبجة، مضيفاً انهم لن يقبلوا انعقاد جلسة برلمانية بدون التصويت على استحداث محافظة حلبجة.

وقال عضو مجلس النواب العراقي شيروان دوبرداني اليوم الخميس 21 أيلول 2023 لكوردستان24 "من المتوقع ان يتم قبل جلسة اليوم انعقاد اجتماع لرئاسة البرلمان لمناقشة زيادة فقرة التصويت على استحداث محافظة حلبجة ضمن جدول اعمال الجلسة اليوم".

وأضاف دوبرداني "ان مجلس النواب قد يجتمع اليوم بعد الساعة الواحدة مساءً، لكن هناك أطراف سياسية لا يقبلون ان تصبح حلبجة محافظة، ولديهم شروط للتصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة".

وأشار دوبرداني الى "ان بعض الاطراف السياسية السنية والشيعية يطالبون بأستحداث محافظات الفلوجة وتلعفر والزبير ودوزخورماتو، ومن ثم التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، لكننا رفضنا ذلك ولن نقبل ان تنعقد الجلسة بدون التصويت على استحداث محافظة حلبجة في الجلسة".

وأكد شيروان دوبرداني "ان محسن مندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وشاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وجميع الكتل الكوردستانية لديهم موقف مشترك بشأن قضية استحداث محافظة حلبجة".