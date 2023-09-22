الرئيس التركي يعلن عن زيارةٍ قريبة إلى إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبته بإجراء زيارةٍ قريبة إلى إسرائيل.

وفي ختام زيارته إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان للصحفيين: "دعوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة بلادنا، وبعدها سأزور إسرائيل مع فريقي، وقد اتفقنا على ذلك".

وأضاف أردوغان خلال لقائه 15 من زعماء اليهود في البيت التركي في نيويورك: "اعتزم الصلاة في المسجد الأقصى بمدينةالقدس كمسلم ومن حقي وواجبي أن أصلي هناك".

وتوجه أردوغان بطلبٍ للزعماء اليهود لمساعدة تركيا في تعزيز العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضح أنه متحمس للغاية للمصالحة مع إسرائيل، مؤكداً في الوقت ذاته على أن لديه قناة مفتوحة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والآن لديه قناة أيضاً مع بنيامين نتنياهو.

واعتبر الرئيس التركي أن لقاءه مع نتنياهو "كان مثيراً للإعجاب للغاية، حيث تحدثنا عن التكنولوجيا وتوسيع التعاون بين إسرائيل وتركيا وعن أهمية خط أنابيب الغاز من إسرائيل الى أنقرة".