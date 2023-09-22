الكرملين يعتبر أن التوتر بين أوكرانيا وأوروبا حتمي

أربيل (كوردستان24)- اعتبر الكرملين الجمعة، أن تصاعد التوتر بين أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين "حتمي"، وذلك تعليقاً على الخلافات المستمرة بين كييف وبولندا بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين رداً على سؤال عن إعلان بولندا التوقف عن تسليح أوكرانيا "نتوقع أن تتزايد هذه الاحتكاكات بين وارسو وكييف".

وأضاف "نحن ندرك أن التوترات بين كييف وعواصم أوروبية أخرى ستزداد مع مرور الوقت، وهذا أمر حتمي. وتزامناً نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، لتحقيق أهدافنا".

ومدّدت بولندا الأسبوع الماضي حظرها على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مصالح مزارعيها، ما أثار أزمة مفتوحة مع كييف، رغم الشراكة بين البلدين.

ورداً على ذلك، قدمت أوكرانيا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا والمجر التي أبقت أيضاً قيودها على الحبوب الأوكرانية، رغم إعلان بروكسل رفع القيود.

ثم أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الأربعاء أن بلاده توقفت عن تسليح أوكرانيا لكي تركّز على تعزيز قواها الدفاعية الخاصة.

وبولندا في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا ومن أبرز مزوّديها بالأسلحة منذ بدأ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، وعدد كبير من المساعدات العسكرية التي ترسلها الدول الغربية إلى كييف تمر عبر الأراضي البولندية.