كندا تعلن عن مُساعدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة أوتاوا، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 650 مليون دولار كندي أو 452 مليون يورو.

وأعلن ترودو أمام البرلمان الكندي أن هذه المساعدات على ثلاث سنوات، ستشمل تسليم كييف حوالي 50 آلية مُدرعة وتدريب طيارين أوكرانيين على مُقاتلات من طِراز إف-16.

وأعلن ترودو أمام البرلمان "التاريخ سيحكم علينا بناء على كيفية دفاعنا عن القيم الديمقراطية. وأوكرانيا على رأس الأولويات في هذا التحدي الكبير الذي نواجهه في القرن الحادي والعشرين".

وقال "سنكون معكم ومع جميع أبطال هذه المعركة الباسلة طالما استلزم الأمر".

ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكي لاحقاً مع ترودو إلى تورونتو لعقد اجتماعات مع رجال أعمال وأعضاء من الجالية الأوكرانية الكندية.

ومع تراجع الاهتمام بالقضية الأوكرانية في صفوف الحزب الجمهوري في واشنطن وعلامات التعب من هذه الحرب في أوروبا، قالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند "إنها تشعر بالقلق بشأن متانة الدعم لكييف".

وقالت لإذاعة "سي بي سي" العامة الخميس "هل أنا قلقة بشأن ما إذا كان العالم وحلفاؤنا سيستمرون في تقديم الدعم الثابت؟ بالطبع أشعر بالقلق. لا بُدَّ من العمل بجد للحفاظ على هذا الدعم، والحفاظ على هذا التحالف".

وبلغ دعم كندا لأوكرانيا حتى الآن أكثر من 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 وأنظمة دفاع جوي ومدفعية والأسلحة المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات. كما قامت بتدريب أكثر من 36 ألف جندي أوكراني.