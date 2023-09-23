الخارجية العراقية: السوداني سيزور موسكو خلال الاسابيع المقبلة

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس الوزراء العراقي الى العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم السبت 23 أيلول 2023 "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الجمعة الموافق 22\9\2023، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى لإجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف بيان الخارجية العراقية "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين حيث اكد الوزير بان الجانب العراقي يعمل على استكمال التحضيرات اللازمة لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الروسية موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأشار البيان الى "ان المباحثات بين الجانبين خلال الزيارة ستوفر فرصة مناسبة لبحث التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات السياسية والإقتصادية، وإمكانية عقد إجتماع اللجنة العراقية - الروسية المشتركة على هامش هذه الزيارة".

وأوضح البيان ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد "حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيرًا الى تطلع بلاده الى زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى موسكو خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد سافرا الى الولايات المتحدة الامريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.