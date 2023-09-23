جوتيار عادل: لا ينبغي تسييس رواتب موظفي كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أوضح رئيس مكتب الاعلام والمعلومات أنه اذا كانت المشاكل بين أربيل وبغداد فنية واقتصادية ومالية وإدارية، فهناك تفاهم جيد مع رئيس الوزراء العراقي، ونحن كحكومة كوردستان أكدنا على أنه لا ينبغي ان يتم تسييس مسألة رواتب موظفي كوردستان.

وقال رئيس مكتب الاعلام والمعلومات في حكومة كوردستان الدكتور جوتيار عادل لكوردستان24 "اذا كانت المشاكل بين أربيل وبغداد فنية ومالية واقتصادية وادارية فقط، فهناك تفاهم جيد مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بهذا الخصوص، لكن ما نشعر به خلال هذه الفترة ان هناك أطراف سياسية تسيس حقوق كوردستان، ونحن في حكومة كوردستان أكدنا على ضرورة عدم تسييس مسألة رواتب موظفي كوردستان، ونأمل ان تكون المشاكل مالية وفنية وليست سياسية".

وأضاف جوتيار عادل "ان حكومة كوردستان أوفت كافة التزاماتها في قانون الموازنة، ولكن للاسف لم يتم إرسال المستحقات المالية لكوردستان، ونعتقد ان الموضوع يتم تسييسه في بعض الاحيان".

وأشار عادل الى "ان الحكومة الاتحادية وقعت سابقاً عدة اتفاقيات تتعلق بالحقوق والمستحقات المالية لشعب كوردستان، وينبغي التعامل مع كوردستان ككيان معترف به في الدستور العراقي والمجتمع الدولي، لذلك نشعر في بعض الاحيان أنه لا يتم التعامل مع كوردستان ككيان سياسي، لذلك من المهم جداً فهم الدستور الاتحادي".

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، إن الحكومة الاتحادية في حوارٍ مُستمر مع مُمثلي حكومة إقليم كوردستان، لتحويل الفُرص إلى مشاريعَ تُعززُ تنمية الموارد.

وأضاف السوداني، خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على هامش زيارته إلى نيويورك، إنه "لا توجد أزمة سياسية بين بغداد وإقليم كوردستان، بل مشاكل قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم".

وأشار إلى أن "إقليم كوردستان فاعلٌ أساس في العملية السياسية" بالعراق، "وجزءٌ مهم من مشاريعنا الاقتصادية التي تعود بالنفع على العراقيين".

وشدد على أن "وقف التصدير يضر بجميع الأطراف، بما فيها الجانب التركي، الذي يعتمد على تعرفة من أنبوب التصدير"، مضيفاً "أننا التقينا بشركات أمريكية عاملة في إقليم كوردستان، ولديها الرغبة بالعمل في باقي أجزاء العراق، وتباحثنا في الفرص الاستثمارية التي نرغب بدخول الشركات الأمريكية فيها".