طاقة استيعابية تبلغ 20 مليون متر مكعب.. مشروع بَستورة في مراحله النهائية

أربيل (كوردستان 24)- في إطار السعي للتخفيف من آثار الجفاف ورفع مستوى المياه السطحية والجوفية، تقوم حكومة إقليم كوردستان ببناء سد لخزن وتجميع مياه الأمطار في قرية بستورة الواقعة شمال محافظة ٲربيل.

يذكر ٲن مشروع سد بستورة يتم تنفيذه من قبل شركة محلية، مما أتاح توفير 150 فرصة عمل ومن المؤمل الٳنتهاء منه منتصف العام المقبل.

وأشار شيركو محمد المشرف على المشروع في تصريحات لدائرة الٳعلام والمعلومات إلى إن حكومة ٳقليم كوردستان أولت اهتماماً كبيراً بالموارد المائية لأنها تدرك خطر الجفاف والتغيُّر المناخي، ولذلك بدأت عملية رسم الخرائط والتفتيش والإشراف، علماً أن كل التعاقدات كانت محلية".

ويبلغ ارتفاع السد 30 متراً، وعرضه 180 متراً، وطوله 630 متراً، وتصل طاقته الخزنية إلى حوالي 20 مليون متر مكعب من المياه، ومساحة تخزين وتجميع مياه الأمطار فيه تبلغ 108 كيلومتر مربع، مما سيساهم في زيادة كمية المياه الجوفية والري في بعض المناطق، كما ستكون هناك منطقة سياحية ومصدراً للإنتاج السمكي.

من جانبه، قال سلام محمد المشرف على المشروع في تصريحاته لدائرة الإعلام والمعلومات "نأمل أن ننجز هذا المشروع في أقل من عام، في حين كان يستغرق العمل في مثل هذا المشروع سابقاً حوالي ثلاثة أعوام، وذلك لأننا الآن نستخدم أنظمة ومعدات جديدة ومتطورة، ويتواصل العمل على مدار 24 ساعة يومياً، وعليه سيُعزز هذا المشروع، السياحة والثروة السمكية والزراعة، وبالتالي فإنه سيوفر فرص عمل جديدة.

وتجدر الٳشارة إلى ٲنه خلال الأعوام الأربعة الماضية، أطلقت الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان خطة متعددة الأبعاد والجوانب لبناء السدود والبحيرات الخزنية، للتقليل من آثار ومخاطر الجفاف وتأثيره على الموارد المائية.