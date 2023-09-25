مسرور بارزاني: مبارك ذكرى إنتصار إرادة شعبنا الابي

أربيل (كوردستان24)- في ذكرى استفتاء استقلال كوردستان، قال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني على صفحته الرسمية على منصة "إكس"، "مبارك ذكرى إنتصار إرادة شعبنا الابي".

وأجري استفتاء استقلال كوردستان في 25 أيلول 2017، وكان يحق لـ"4.561.255" شخص في كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة كوردستان الحق في التصويت، وشارك "3.305.925" شخص في التصويت، أي بنسبة أكثر من 72%، حيث صوت "2.861.471" شخص بنعم لاستقلال كوردستان، أي ما يزيد عن 92% من المشاركين في التصويت.

كانت أهمية الاستفتاء تكمن في إجراء الاستفتاء ليس في كوردستان وانما في كافة المناطق الكوردستانية خارج إدارة كوردستان، واستند القرار على مبادئ حق تقرير المصير، وهو الحق الذي اعترفت به الجمعية العامة للامم المتحدة، وبما أن الشعب الكوردي يتمتع بجميع الخصائص التي تفتح الطريق امامه للاستقلال من أرض ولغة وثقافة وتاريخ وهوية، لذلك كان من حقه أن يقرر مصيره وبكل المقاييس.

إن قرار إجراء الاستفتاء هو حق قانوني للشعب الكوردي، وقد ناضل من أجل تعزيز حقوقه والتعايش السلمي مع باقي الشعوب العراقية، وعلى الرغم من الوعود التي قدمتها السلطات العراقية للكورد، نتيجة للنضال وحركة التحرر الكوردية، إلا انهم انتهكوا وتجاهلوا كافة الوعود وخرقوا القوانين، وتم الرد على مطالب الكورد بالحديد والنار كما في السابق، حيث تم تهديم القرى الكوردية وحرقها وودفنوا 182.000 كورد وهم أحياء تحت التراب و 8000 بارزاني وكذلك قصفوا مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية.