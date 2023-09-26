اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان: لنظهر للعالم رسالة الاعتدال للدين الاسلامي ونبيه

أربيل (كوردستان24)- أصدر اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان بياناً بمناسبة مولد نبي الاسلام محمد "صلى الله عليه وسلم".

وجاء في بيان اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان "نبارك للمسلمين عامة ومسلمي كوردستان خاصة بقدوم ذكرى مولد نبي الاسلامي محمد صلى الله عليه وسلم"، موضحاً أن "ولادة النبي شكلت نقطة تحول للانسانية".

لهذه المناسبة خصوصية عند مسلمي الشعب الكوردي، لذلك في كل عام ومع قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، يستقبل الناس هذه الذكرى بالاحتفالات والولائم وتوزيع الحلويات وفعل الخير، وهذا يدل على محبة وإخلاص والتزام مسلمي الشعب الكوردي بدينهم الاسلام وتعاليمه.

ودعا اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان في بيانه الى "تطبيق شريعة الاسلام وتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإظهار رسالة التسامح والاعتدال التي جاء بها الاسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام الى الانسانية والعالم"، مشدداً في الوقت نفسه على "التواصل في تعزيز مبادئ الاصلاح والحوار والعدالة والسلام والتعايش والاخوة والوحدة".