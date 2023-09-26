القوات العراقية تلقي القبض على 5 قياديين من داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عن اعتقال مجموعة مكونة من 5 قيادات بارزة في تنظيم داعش، "تعد من أخطر المجاميع الإرهابية، بعد متابعتها لأشهر طويلة".

وذكر الجهاز في بيانٍ على الفيسبوك، أنه استطاع التوصل لقيادات داعش الخمسة "بعد الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل (8) عناصر بالتنظيم في طوزخورماتو في الثاني من مارس الماضي.

واستخلصت استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي المعلومات من الأجهزة الإلكترونية للقتلى التي تمت مصادرتها.

وتتخصص هذه المجموعة بتحوير الطائرات المسيرة لاستخدامها في الأسلحة الكيماوية وحمل القنابل بالإضافة إلى تحوير الصواريخ التقليدية إلى صواريخ موجهة، والكثير من "الأعمال الإرهابية الأخرى".، بحسب البيان.

ورغم مرور أكثر من ست سنوات على إعلان العراق تحرير أراضيه من سيطرة تنظيم داعش؛ إلا أن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات ضد التنظيم في عدد من المناطق.

وتواصل خلايا التنظيم تنفيذ هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة، يوقِع خلالها عدداً من القتلى والجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.