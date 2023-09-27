أمن

ألمانيا تداهم مقرّاً لجماعةٍ نازية ومنازلاً لأعضائها في 12 ولاية

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العالم ألمانيا النازية

أربيل (كوردستان 24)- داهمت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء عشرات المواقع في أنحاء البلاد بعد أن حظرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر جماعة يمينية متطرفة بتهمة نشر الفكر النازي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ السلطات داهمت المقرّ الرئيسي للجماعة التي يطلق عليها اسم (أرتجماينشافت) و26 منزلاً تعود إلى 39 عضواً في 12 ولاية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت فيزر: "هذه ضربة قويّة أخرى ضد التطرّف اليميني ومتطرفي الفكر الذين يواصلون نشر الأيديولوجيا النازية حتى اليوم"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضافت: "هذه الجماعة اليمينية المتطرفة حاولت اجتذاب أعداء جدد للدستور من خلال تعليمها المثير للاشمئزاز للأطفال واليافعين".

وحظرت السلطات الألمانية الشهر الجاري جماعة أخرى للنازيين الجدد تتخذ اسم (هامرسكينز دويتشلاند) ولها جذور في الولايات المتحدة.

وداهمت السلطات منازل 28 عضواً بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام بالتعاون مع مسؤولين أميركيين.

 

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