سیاسة

أربيل.. إصابة ثلاثة أفراد من قوات البيشمركة جراء انفجار قذيفة هاون

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قوات بيشمركة كوردستان / أرشيف
قوات بيشمركة كوردستان / أرشيف
کوردستان إصابة ثلاثة أفراد من البيشمركة قيادة سبيلك أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أصيب ثلاثة أفراد من قوات البيشمركة، اليوم الخميس 28 أيلول 2023، جراء انفجار قذيفة هاون عيار 60 ملم داخل مقر قيادة "سبيلك" في قضاء خليفان بمحافظة أربيل.

وقال اللواء طارق سليمان هَرني لـ كوردستان24، إنه "أثناء تنظيف مقر قيادة (سبيلك)، انفجرت قذيفة هاون عيار 60 ملم داخل مقر القيادة، الأمر الذي أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات البيشمركة".

وأشار إلى أن "أفراد البيشمركة الذين جُرِحوا نُقلوا إلى مستشفى خليفان"، مشدداً على أن "وضعهم الصحي مستقر، وجروحهم خفيفة".

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