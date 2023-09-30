مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم

أربيل (كوردستان24)- يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته اليوم السبت 30 أيلول 2023، وسيتضمن جدول أعمال جلسة اليوم مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، الذي تم تأجيل التصويت عليه عدة مرات في جلسات سابقة.

وبجسب جدول أعمال جلسة اليوم المعلنة من قبل الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، سيتم قراءة عدة مشاريع قوانين ويتم التصويت عليها، وستكون مناقشة حادثة حريق الحمدانية المأساوي أحد مواضيع الجلسة.

وقال كاوا علي نائب محافظ حلبجة بشأن التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة "يوم السبت حساس للغاية بالنسبة لحلبجة، وأطلب من الكتل الكوردستانية أن تأخذ الامر على محمل الجد، وعدم إضاعة الوقت وعدم الاستهانة بالتصويت".

وأضاف "جميع أعضاء مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني يتواجدون في السليمانية بمؤتمر الحزب، وقد تم تمديد فترة انعقاد المؤتمر الحزبي، وآمل ان يعتبروا اجتماع مجلس النواب أكثر أهمية والعودة الى بغداد للمشاركة في جلسة مجلس النواب".

وكانت حكومة كوردستان قد أعلنت في شهر حزيران 2013 إنشاء محافظة مركزها مدينة حلبجة، وتلحق بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.

وشكل تحويل المدينة إلى محافظة مطلباً شعبياً لأهالي حلبجة، التي عانت على مدى عقود طويلة من التهميش ومن عدم إنصافها.

ويقول خبراء إن تحويل حلبجة إلى محافظة من شأنه أن يسرّع في وتيرة تسريع إعمارها وتطوير بناها التحتية والخدمية، التي ما تزال تعاني من تبعات ما حصل قبل خمسة وثلاثين عاماً.