فيان صبري: كل ما تبقى هو التصويت لاستحداث محافظة حلبجة

أربيل (كوردستان24)- أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ان كل ما تبقى هو التصويت لاستحداث محافظة حلبجة، مؤكدة اننا بذلنا كل الجهود مع الكتل الشيعية والسنية في مجلس النواب، ومشروع القانون أكمل كافة إجراءاته القانونية في مجلس النواب.

وقالت فيان صبري رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب لكوردستان24 "هذه المرة الثالثة لتضمين مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جدول أعمال مجلس النواب، وبالتأكيد قضية حلبجة مهمة جداً".

وأضافت "نحن ككتل كوردستانية بذلنا كل الجهود مع الكتل الشيعية والسنية داخل مجلس النواب من أجل مسألة استحداث محافظة حلبجة، واليوم لدينا لقاء مع شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب حو نفس الموضوع، ولكن يجب أولاً استكمال النصاب القانوني، ومن ثم التصويت على القانون".

وأشارت فيان صبري الى أنه "للشيعة والسنة بعض المناطق مثل تلعفر والفلوجة وعدة أقضية أخرى يقولون انها يحب ان تصبح أيضاً، ومن جانب آخر وقت اجراء الانتخابات قد اقترب، لذلك يتم خلط القضايا السياسية باستحداث محافظة حلبجة، ونؤكد ان حلبجة لها خصوصيتها، فقد قصفت بالاسلحة الكيمياوية وجرت فيها عمليات الانفال عدة مرات، لذلك لا ينبغي خلط قضية استحداث محافظة حلبجة بقضايا المناطق الاخرى".

وأوضحت "نحن لا نمنع الفلوجة أو أي منطقة أخرى من أن تصبح محافظة، والعراق لن يبقى بـ18 محافظة، وقضية حلبجة قد أكملت كافة إجراءاتها القانونية أجريت لها قراءتين الاولى والثانية، ولم يبقى سوى التصويت على مشروع القانون".