بايدن يؤكد أن واشنطن لن تتخلى عن أوكرانيا رغم الاتفاق لتجنب الإغلاق

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا رغم أن تقديم المساعدات إليها تم استثناؤه من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، مطالباً الجمهوريين بـ "وقف الألاعيب" على هذا الصعيد.

وقال بايدن في مداخلة من البيت الأبيض "أريد أن أؤكد لحلفائنا الأمريكيين وللشعب الأمريكي وللشعب في أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن ننسحب".

وأضاف أن هناك "شعوراً سائداً بالحاجة المُلحة" ليقرّ الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة لدعمها في دحر الغزو الروسي.

لم يتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس في وقت متأخر السبت لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية الأمريكية أي مساعدات جديدة لأوكرانيا في زمن الحرب، وذلك بموجب تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين الداعين لخفض الإنفاق.

وانتقد الرئيس الديمقراطي جو بايدن الجمهوريين، داعياً رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى تجنب شبح إغلاق آخر عندما ينتهي الاتفاق المؤقت الذي مدته 45 يوماً.

وقال بايدن متحدثاً من غرفة روزفلت في البيت الأبيض "لقد سئمت وتعبت من سياسة حافة الهاوية".

وأضاف الرئيس الأمريكي "سياسة حافة الهاوية يجب أن تنتهي. ينبغي ألا تحدث أزمة أخرى".

المصدر: AFP