سیاسة

الاحتفال بميلاد غاندي واستقلال الهند في أربيل

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کوردستان الهند الاستقلال أربيل غاندي بارك سامي عبدالرحمن الروح العظيمة

أربيل (كوردستان24)- وضع محافظ أربيل اوميد خوشناو والقنصل الهندي العام في كوردستان مادان جوبال إكليلاً من الزهور على تمثال لمهاتما غاندي في حديقة سامي عبدالرحمن في مدينة أربيل، بمناسبة الذكرى الـ154 لميلاده والذكرى الـ77 لاستقلال الهند.

وهنأ اوميد خوشناو الشعب الهندي والقنصلية الهندية في أربيل، وأكد على التنسيق الجيد والمستمر وتعزيز العلاقات بين محافظة أربيل والقنصلية الهندية العامة في كوردستان ، بما يخدم مواطني الجانبين.

وقال اوميد خوشناو "وجود تمثال مهاتما غاندي في حديقة الشهيد سامي عبدالرحمن يؤكد العلاقة الكبيرة والمتينة بين كوردستان والهند".

وفي 17 – 9 – 2019 أزيح الستار في أربيل عن تمثال غاندي موهانداس كرمشاند "1869 – 1948" أحد أعظم القادة السياسيين في القرن العشرين، وأطلق عليه الهنود اسم المهاتما أي "الروح العظيمة" الذي ساعد بلادهم في تحرير الهند من الحكم البريطاني بطريقة سلمية، ويعتبره الشعب الهندي الاب الروحي لهم

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