سیاسة

نرمين معروف: وزير المالية في حكومة كوردستان يزور اللجنة المالية النيابية في بغداد لبحث المستحقات المالية

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- قالت نرمين معروف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي ان وزير المالية في حكومة كوردستان سيزور اللجنة المالية النيابية في بغداد الخميس المقبل لبحث مسألة رواتب موظفي كوردستان والمستحقات المالية لكوردستان من الموازنة العامة.

وأضافت نرمين معروف لكوردستان24 "في إطار تحقيقات اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي استضافت اللجنة الجهات المعنية حول مسألة المستحقات المالية لكوردستان، ومن المقرر ان يزور وزير المالية في حكومة كوردستان اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم الخميس، لتقريب وجهات النظر حول هذه المسألة".

وأوضحت نرمين معروف اننا "طالبنا ككتل كوردستانية رئاسة البرلمان بإيجاد حل لهذه المشكلة، لذلك استضافت اللجنة المالية مسبقاً وزير المالية العراقي ولجنة التفاوض مع حكومة كوردستان وشركة سومو، والذي تبقى هو استضافة وزير المالية في حكومة كوردستان للاستماع الى ردود حكومة كوردستان".

وحول ميزانية المحافظات العراقية والتي يتم يصرف الموازنة الاستثمارية لهم، قالت نرمين معروف "استضفنا اليوم وزير التخطيط العراقي حول هذا الموضوع، وكشفت التوضيحات ان الامر يتعلق بالاجراءات التي طلبتها وزارتي المالية والتخطيط في المحافظات لارسال المشاريع، ولم تلتزم بعض المحافظات بهذه التدابير المالية".

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