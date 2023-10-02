الأعرجي: العراق ماضٍ بتنفيذ فقرات الاتفاق الأمني مع إيران

أربيل (كوردستان24)- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم الاثنين ان العراق ماضٍ بتنفيذ كافة فقرات الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، مؤكداً ان حكومة كوردستان كانت جادة بتنفيذ الالتزامات التي حددت لها، فيما اشار أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني احمديان الى ان تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك جاء لتحقيق مصلحة البلدين.

وقالت المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له اليوم انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، التقت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران في طهران بنظيرتها الإيرانية"، مبينا ان "اللجنة عقدت اجتماع هام مع نظريتها الإيرانية، ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الجانب العراقي في الاجتماع، فيما ترأس أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني احمديان الجانب الإيراني".

واضاف ان "الاجتماع شهد استعراض مراحل تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين على أرض الواقع، وما تحقق منه والمتبقي على إنجازه".

وأشار البيان الى ان "المناطق التي حُددت والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية والتي تم اخلاؤها جميعا ونزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية ووضعت بعيدا عن الحدود"، مبينا أن "حكومة كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها".

وأكد الأعرجي أن "العراق ماضٍ بتنفيذ كافة فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران"، موضحا ان "الشراكة والعمق التأريخي والعلاقات المتنامية بين البلدين اتضحت خلال زيارة الأربعين بعد أن احتضن العراق الزوار الإيرانيين وقدم الخدمات والتعاون والتسهيل لهم، وهو دليل على عمق الروابط بين البلدين والشعبين الجارين".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني.