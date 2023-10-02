جمال كوجر: ستكون هناك تعديلات على بنود الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، إن وزير التخطيط العراقي تخلّف عن حضور اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين.

وأوضح أن 15 محافظاً حضروا الاجتماع وتقدموا بشكوى لتأخّر صرف موازنة المحافظات، متوقّعاً أن تناقش اللجنة هذا الموضوع مع وزير التخطيط، لإنهاء هذا الملف والبدء بتنفيذ المشاريع.

وحول غياب وزير المالية عن جلسة اللجنة، قال كوجر: وصلت الدعوة متأخرة له، لذلك لم يتمكّن من الحضور، لكنه وعد بحضور جلسة الخميس المقبل.

وبشأن عدم صرف حصة المحافظات من الموازنة، أكّد عضو اللجنة المالية النيابية أن السبب يعود لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الـ 18 ديسمبر كانون الأول القادم.

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: هناك تخوّفٌ من استغلال يعض الأحزاب السياسية تلك الأموال للترويج لحملاتها الانتخابية.

في سياقٍ متصل، أشار كوجر إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان سيحضر جلسة الخميس أم لا.

لافتاً إلى وجود ضغوطاتٍ من بعض النواب على اللجنة المالية في البرلمان العراقي فيما يتعلق بتوفير المبالغ لحكومة الإقليم والتي سترسل على شكل قروض.

وقال كوجر: ربما يكون أحد الأسئلة التي تناقشها اللجنة المالية، هو أن بغداد تدّعي بأنها سلّمت 8 تريليون دينار لحكومة كوردستان، في حين ينفي الإقليم ذلك.

وأضاف: لذلك تعمل اللجنة المالية على إعداد تقريرٍ حول هذا التساؤل وغيرها من الاستفسارات وتقديمها إلى رئاسة مجلس النواب.

في غضون ذلك، أكّد عضو اللجنة المالية على استمرار الجهود لفصل رواتب موظفي الإقليم في موازنة 2024 عن باقي البنود الأخرى، وإرسالها في موعدها المحدد أسوةً برواتب جميع الموظفين في العراق.

وبخصوص إمكانية تعديل بعض بنود الموازنة، يرى كوجر أن التعديلات ضرورية وممكنة بكل تأكيد، و"ستكون هناك تعديلات على بنود الموازنة الاتحادية"، وفق قوله.