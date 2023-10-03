وفاة ثمانية من جرحى فاجعة الحمدانية

أربيل (كوردستان24)- توفي يوم أمس الاثنين 2 اكتوبر 2023 ثمانية من جرحى فاجعة الحمدانية من ضمنهم والد العروس، ودفنوا اليوم في مقبرة القيامة بقضاء الحمدانية.

وقال مراسل كوردستان 24 آزر فاروق "كان من ضمن المتوفين والد العروس حنين رياض، متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في حادثة حريق الحمدانية المأساوي".

ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب العشرات في حريق عرس الحمدانية بقاعة الهيثم يوم 26 أيلول 2023.

وكانت فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك، وبتوجيهٍ من رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، أرسلت 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، قبل أن تُنقَل الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.

وكانت لجنة التحقيق في وزارة الداخلية العراقية خلصت، أمس الأحد، إلى مجموعات استنتاجات، أولها أن الحريق كان "عرضياً وغير متعمّد ، وحدث بسبب الإهمال واستخدام مواد بناء ممنوعة وسريعة الاشتعال".

كما أكّدت أن سبب الحريق "ناتج عن ديكور سقف القاعة المصنوع من مادة القش الصناعي شديد الحساسية تجاه الحرائق، مع استخدام 4 أجهزة لتشغيل الألعاب النارية".

ولفتت إلى "وجود كميات كبيرة من الخمور في القاعة إضافة إلى مخزن يحتوي على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، تركت أثراً كبيراً في اشتداد النيران وتفاقمها".

كما أشارت إلى أن "أرضية القاعة ممدودة بمادة قابلة للاشتعال والأقمشة الموجودة على الطاولات والستائر، كانت سبباً آخر في سرعة انتشار الحريق".

كذلك اعتبرت أن "إطفاء صاحب القاعة التيار الكهربائي عن الصالة، لظنه بوجود ماس كهربائي، أدى إلى تشكّل ظلام دامس ما أثار الذعر لدى المدعوين، مع عدم وجود مخارج للطوارئ".

ونوّهت أن "الانهيار السريع للقاعة وهي ميزة الأسقف المصنوعة من مادة السندويج، تسبب بعرقلة عمليات إنقاذ المحتفلين وإجلائهم".

وقالت إن "عدم تأمين صاحب القاعة مستلزمات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني وعدم تقيده بالطاقة الاستيعابية، أدى إلى زيادة عدد الضحايا".