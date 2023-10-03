أمن

العراق يُسلّم أكثر من 1000 طفل من عوائل داعش لبلدانهم

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صورة تعبيرية لمجموعة أطفال يلوّحون بإشارة التفوّق (النصر)
صورة تعبيرية لمجموعة أطفال يلوّحون بإشارة التفوّق (النصر)
العراق داعش أطفال داعش العراق

أربيل (كوردستان 24)- سلّم العراق أكثر من 1000 طفلٍ من أبناء عوائل تنظيم داعش لبلدانهم، بعد سلسلة اجتماعات بين الخارجية العراقية وسفراء الدول لحثّهم على استلامهم.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين، إنه لا يزال هناك "نحو 76 طفلاً بانتظار مطالبة بلدانهم"، وفق ما نقلته وكالة (واع) الرسمية.

وأشار أمين إلى أن وزارة العدل والحكومة وفّرت كل مستلزمات العيش "وتوفير الطعام لهؤلاء الأطفال، فضلاً عن السماح لهم بالاتصال والتواصل مع عائلاتهم خارج العراق".

معرباً عن "أمله بإنهاء هذا الملف والوزارة على أتم الاستعداد للتعاون بشأن طلب عينات الـDNA ووثائق الأطفال للتأكد من جنسياتهم".

في غضون ذلك، أكّد المتحدث باسم وزارة العدل أن العراق "من الدول الملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان، منوهاً أن "الوزارة ليست جهة تحقيق، وإنما مهمتها تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء".

لافتاً إلى أن وزارة العدل "جادة في معالجة العديد من الأمور من خلال حزمة من الإصلاحات والإجراءات، منها التوسّع وافتتاح سجون جديدة".

وقال أمين: تعاني السجون من الاكتظاظ، وهناك 63 ألف نزيل، بينما الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 25 ألفاً، أي أن نسبة الاكتظاظ تصل لنحو 300 بالمئة".

وتقول الأمم المتحدة، استناداً على تقريرٍ لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن العراق احتجز عام 2021 أكثر من ألف طفل، بعضهم لم يتجاوز عمره تسع سنوات بتهم تتعلّق بـ "الأمن القومي لا سيما الاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش".

 

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