اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الأحد 4 اكتوبر 2023، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان
100 دولار أمريكي = 156.700 دينار عراقي
100 يورو = 165.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 183.800 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 5700 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 3200 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2026 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 487.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 418.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 358.000 دينار عراقي