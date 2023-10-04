سیاسة

الديمقراطي الكوردستاني يهنئ قيادة وأعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- هنأ المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان له اليوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023 بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني وأعضاء حزبه بمناسبة اختتام المؤتمر الخامس للحزب.

 

وفيما يلي نص البيان:

السيد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني

السادة أعضاء قيادة الحزب – الاتحاد الوطني الكوردستاني

تحية طيبة

نبارك لكم اختتام أعمال المؤتمر الخامس لحزبكم وانتخابكم رئيساً للحزب واختيار أعضاء قيادة الحزب، ونأمل أن تكون نتائج وقرارات مؤتمركم نقطة تحول لتعزيز العلاقات وخدمة المصالح العليا القومية والوطنية.

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني

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