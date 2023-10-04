سیاسة

وزير الدفاع العراقي يزور تركيا غداً الخميس

author_image Kurdistan24 اربیل
وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي
وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي
العراق وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي زيارة تركيا يشار غولر

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، إجراء زيارة رسمية إلى أنقرة، غداً الخميس، يلتقي خلالها نظيره التركي يشار غولر، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وأشارت الوكالة إلى أن "العباسي يزور أنقرة تلبيةً لدعوةٍ رسمية وجهها إليه غولر".

ولفتت إلى أنه "سيتم استقبال العباسي بمراسم عسكرية الخميس، في وزارة الدفاع التركية بأنقرة، ليعقد لاحقاً اجتماعاً مع غولر".

وأوضحت أنه "من المتوقع أن يبحث الجانبان الأمن والدفاع الثنائيين والإقليميين وقضايا التعاون في الصناعات الدفاعية".

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