إعصار كوينو يقترب من اليابان والسلطات تصدر تحذيراً من تسونامي

أربيل (كوردستان24)- أصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مد تسونامي بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته وفق التقديرات الأولية 6.6 درجات ووقع في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزيرة توريشيما.

وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من طوكيو.

ومن المتوقع أن يكون بالقرب من جزر أوكيناوا اليابانية حتى 5 أكتوبر الجاري، ثم سيتجه نحو الصين.

ويشار إلى أن سرعة الرياح في وسط الإعصار تصل إلى نحو 45 مترا في الثانية مع حالات ارتفاع حاد إلى 65 مترا في الثانية.

وبحسب بيانات السلطات اليابانية، فإن الإعصار قد يتسبب بانزلاقات أرضية وزيادة ارتفاع الموج في البحر، ونظرا لذلك، دعت السلطات سكان المناطق الساحلية لإبداء الحذر.

واستنادا إلى توقعات مكتب الطقس الحالي، ستشعر تايوان بأقوى تأثيرات الإعصار طوال يوم الخميس وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، ومن المتوقع أن تشهد تايتونج ومقاطعة هوالين وشبه جزيرة هنغتشون أكبر تأثير للعاصفة.

ويقول خبراء إنّ التغيّر المناخي الراهن زاد من صعوبة التنبؤ بمسارات العواصف الاستوائية التي لا تنفكّ شدّتها تزداد، ممّا يؤدّي لهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة والتسبّب برياح عاتية.