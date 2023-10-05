مصرع شخصين في قصف تركي على الحسكة غرب كوردستان

أربيل (كوردستان24)- لقي شخصان مصرعهما اليوم الخميس في ضربات شنتها مسيرات تركية على مناطق واقعة تحت سيطرة قسد في ولاية الحسكة غرب كوردستان رداً على اعتداء في أنقرة، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت إحدى الضربات سيارة ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب المرصد، فيما أفاد المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية عن استهداف سيارة، مشيرا من جهة أخرى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في ضربة ثانية على مصنع.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان "ان الطائرات التركية استهدفت مناطق الادارة الذاتية، وقصفت بثلاثة ضربات مواقع غربي مخيم واشوكاني في ريف الحسكة".

وأضاف المرصد "وكذلك استهدفت طائرة تركية للمرة الثانية خلال نحو ساعتين، سيارة عند نقطة الانشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم بريف الحسكة".

وأوضح المرصد السوري ان "طائرات تركية قصفت المنطقة الصناعية عند مفرق الدرباسية-تل تمر-الحسكة شمال غرب الحسكة، كما استهدفت منشأة لـقسد بالقرب في منطقة مشيرفة على طريق الدرباسية القديم، مما أدى إلى احتراق صهريج مازوت وإصابة 3 عمال".

يأتي ذلك بعد تهديدات وزير الخارجية التركي، حيث صرح أمس "من الآن فصاعدا كافة البنى التحتية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم "بي كي كي" في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية".

ويوم أمس، دوت انفجارات في قرية صفيا التابعة لمدينة الحسكة، نتيجة استهداف مسيرة تركية لمعمل القرميد على طريق عام الحسكة- القامشلي، الذي تتخذه قوات سوريا الديمقراطية ثكنة عسكرية لها، بالتوازي مع ذلك، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.